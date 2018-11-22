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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное К государственной программе для поощрения торговли в оккупированных регионах добавили новый компонент

22.11.2018 С 1 января 2019 года в рамках программы "Производи в Грузии", заработает новый компонент грантов - "Производи для лучшего будущего".



Данная инициатива правительства Грузии предусматривает поощрение торговли вдоль линии разделения. Инициатива способствует такому поощрению торговых отношений, чтобы стало возможно расширение экономических отношений вдоль линий разделения, развитие новых возможностей, и доступ на внутренние/внешние рынки. А также предложить населению, проживающему в оккупированных регионах Грузии, Автономной Республике Абхазии и Цхинвальском регионе (бывшая автономная область Южной Осетии) новые пути и возможности получения экономической пользы, более перспективные, альтернативные рынки.



Бенефициарами программы могут стать физические лица, достигшие 18 лет, легитимно проживающие в А/Р Абхазии или Цхинвальском регионе (на территориях бывшей Автономной области Южной Осетии); А также предпринимательский субъект, зарегистрированный соответственно законодательству Грузии, легитимно осуществляющий деятельность в А/Р Абхазии или Цхинвальском регионе (на территориях бывшей Автономной области Южной Осетии), а также достигший 18 лет гражданин Грузии, физическое лицо, и зарегистрированный соответственно законодательству Грузии предпринимательский субъект, осуществляющий деятельность на контролируемой территории Грузии:



Максимальный размер финансирования определяется:



а) до 7 000 лари на одного бенефициара, который должен жить/вести деятельность на оккупированной территории Грузии;



б) до 15 000 лари на группу бенефициаров, состоящей из двух бенефициаров, из которых один бенефициар должен проживать/вести деятельность на оккупированной территории Грузии;



в) до 20 000 лари на группу бенефициаров, состоящей из трех бенефициаров, среди которых как минимум один бенефициар должен проживать/вести деятельность на контролируемой Грузией территории;



г) до 35 000 лари на группу бенефициаров, состоящей из четырех или более бенефициаров, среди которых как минимум один бенефициар должен проживать/вести деятельность на контролируемой территории Грузии.









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