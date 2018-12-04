Российским оккупантам в Абхазии выдали служебное жилье

Более 60 семей военнослужащих российской военной базы в Абхазии получили ключи от новых служебных квартир. Дома находятся всего в пятистах метрах от побережья Черного моря в курортном городе Гудаута.
Дома необычные: при их возведении использовались энергосберегающие технологии и экологически чистые строительные материалы, а во дворах обустроены детские и спортивные площадки.
Заместитель командующего общевойсковым объединением Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Владислав Ершов отметил, что служебными квартирами будут обеспечивать в том числе и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях младших специалистов.
Всего же за этот год, ключи от новых квартир получили свыше четырех тысяч военнослужащих Южного военного округа.