Российским оккупантам в Абхазии выдали служебное жилье

Более 60 семей военнослужащих российской военной базы в Абхазии получили ключи от новых служебных квартир. Дома находятся всего в пятистах метрах от побережья Черного моря в курортном городе Гудаута.



Дома необычные: при их возведении использовались энергосберегающие технологии и экологически чистые строительные материалы, а во дворах обустроены детские и спортивные площадки.



Заместитель командующего общевойсковым объединением Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Владислав Ершов отметил, что служебными квартирами будут обеспечивать в том числе и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях младших специалистов.



Всего же за этот год, ключи от новых квартир получили свыше четырех тысяч военнослужащих Южного военного округа.











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