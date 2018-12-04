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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное МККК: Продолжается идентификация погибших при вооруженном конфликте Абхазии

04.12.2018 Продолжается идентификация погибших при вооруженном конфликте Абхазии 1992-1993 годов. Как отмечается в релизе Международного комитета Красного Креста, сегодня по этому вопросу состоялась встреча в Ереване.



По словам координатора деятельности Международного комитета Красного Креста в Европе и Центральной Азии Николя Флёри, после создания координационного механизма, который состоит из грузинских и абхазских участников, удалось найти и эксгумировать останки 431 человека, в том числе 148 – опознаны и переданы семьям для похорон.



«Нашими усилиями, в начале 2019 года еще больше семей сможет, после многолетнего ожидания, получить ответ об уделе любимых людей. Процесс опознания находится на заключительном этапе. Этот прогресс является результатом самоотверженного сотрудничества участников координационного механизма и участия местных экспертов в процессе, навыки и знание которых соответствуют международным стандартам», — заявил Николя Флёри.



Вместе с тем, как отмечается в релизе Международного комитета Красного Креста, встреча координационного механизма, который состоит из грузинских и абхазских участников, состоялась, чтобы установить удел и местонахождение 2258 людей, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в Абхазии и после него.



Председателем встречи был Международный комитет Красного Креста в соответствии с его статусом нейтрального посредника.



«Кроме результатов, достигнутых в 2018 году, на встрече также была подчеркнута важность оценки предположительных захоронений, связанных с вооруженным конфликтом 1992-93 годов, и поиска-обработки информации в рамках координационного механизма. Участники достигли соглашения по тем конкретным шагам, которые необходимы для эффективного поиска и обмена информацией, чтобы процесс продолжался в нужном темпе.



В соответствии с Международным гуманитарным правом, семьи лиц, пропавших без вести, имеют право знать, какая судьба постигла их близких», — отмечается в релизе Международного комитета Красного Креста.



Координационный механизм под эгидой Международного комитета Красного Креста был создан в 2010 году. Его цель – поиск людей, пропавших без вести в результате конфликта 1992-1993 годов.









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