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    В Абхазии ограбили больницу в Ткварчели - унесли всю зарплату
    12.12.2018
    Группа вооруженных людей в среду 12 декабря совершила нападение на бухгалтера Ткварчельской районной больницы и забрала деньги для зарплаты сотрудников в размере 1 миллиона 280 тысяч рублей, сообщила корреспонденту Sputnik главврач больницы Лали Гаргулия.

    "В 9:55 у въезда в больницу группа вооруженных людей в масках напала на машину, в которой находился бухгалтер. Она везла ноябрьскую зарплату сотрудникам больницы из банка. В эту сумму также входила зарплата работников здравпунктов 11-и сел района. Но мы никогда заранее не знаем, в какой день будет выдана зарплата, еще утром бухгалтер не знала, что ее выдадут сегодня", - объяснила главврач.

    По словам Гаргулия, после нападения вооруженные лица скрылись. Руководство больницы обратилось с заявлением в милицию.

    В пресс-службе абхазского т.н. МВД рассказали, что правоохранительные органы проводят оперативную работу по розыску и задержанию преступников.

    Это не первый случай вооруженного ограбления в Ткварчели. Год назад, 8 декабря 2017 года, было совершено нападение на администрацию Ткварчельского района. Тогда преступники ушли ни с чем. Денег в здании не было. Но летом того же года преступники похитили из здания администрации 90 тысяч рублей.

    10 июля 2015 года в Ткварчели вооруженные люди напали на директора школы №5, доставлявшего зарплату учителям. Преступники забрали около 600 тысяч рублей.

    24 декабря 2014 года в поселке Акармара Ткварчельского района вооруженные грабители в масках совершили нападение на бухгалтера ООО «Ткуарчал-уголь». Грабители завладели 170 тысячами рублей.


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