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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии ограбили больницу в Ткварчели - унесли всю зарплату

12.12.2018 Группа вооруженных людей в среду 12 декабря совершила нападение на бухгалтера Ткварчельской районной больницы и забрала деньги для зарплаты сотрудников в размере 1 миллиона 280 тысяч рублей, сообщила корреспонденту Sputnik главврач больницы Лали Гаргулия.



"В 9:55 у въезда в больницу группа вооруженных людей в масках напала на машину, в которой находился бухгалтер. Она везла ноябрьскую зарплату сотрудникам больницы из банка. В эту сумму также входила зарплата работников здравпунктов 11-и сел района. Но мы никогда заранее не знаем, в какой день будет выдана зарплата, еще утром бухгалтер не знала, что ее выдадут сегодня", - объяснила главврач.



По словам Гаргулия, после нападения вооруженные лица скрылись. Руководство больницы обратилось с заявлением в милицию.



В пресс-службе абхазского т.н. МВД рассказали, что правоохранительные органы проводят оперативную работу по розыску и задержанию преступников.



Это не первый случай вооруженного ограбления в Ткварчели. Год назад, 8 декабря 2017 года, было совершено нападение на администрацию Ткварчельского района. Тогда преступники ушли ни с чем. Денег в здании не было. Но летом того же года преступники похитили из здания администрации 90 тысяч рублей.



10 июля 2015 года в Ткварчели вооруженные люди напали на директора школы №5, доставлявшего зарплату учителям. Преступники забрали около 600 тысяч рублей.



24 декабря 2014 года в поселке Акармара Ткварчельского района вооруженные грабители в масках совершили нападение на бухгалтера ООО «Ткуарчал-уголь». Грабители завладели 170 тысячами рублей.











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