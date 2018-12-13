Прошло 36 лет с гибели выдающегося футболиста Виталия Дараселия

13.12.2018 Прошло 36 лет с гибели выдающегося грузинского футболиста, обладателя Кубка обладателей Кубков 1981 года в составе тбилисского "Динамо" Виталия Дараселия.



17 мая 2011 года по решению Министерства по делам спорта и молодежи Грузии, в связи с 30-летием завоевания Тбилисским "Динамо" Кубка обладателей Кубков УЕФА полному составу Тбилисского "Динамо" и тренерскому штабу 1981 года вместе с Виталием Дараселия присвоили звание "Рыцарь спорта Грузии".



Основную часть своей карьеры он провел в тбилисском "Динамо". В финале розыгрыша Кубка Кубков УЕФА 1980-81 года за три минуты до завершения матча он забил решающий гол в ворота "Карл Цэйса" и принес команде победу.



Виталий Дараселия трагически погиб в автокатастрофе 13 декабря 1982 года.



В 2007 году на 25-ю годовщину его гибели ветераны провели матч в его честь. Стадион в его родной Очамчире носит имя Дараселия.



Его сын, Виталий Дараселия-младший тоже был футболистом, сейчас занимается тренерской работой.











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