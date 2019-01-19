Российский БТР упал в овраг в Абхазии - есть жертвы

19.01.2019 В закрытых группах в соцсетях распространилась информация о том, что управляемый российскими военнослужащими БТР сорвался с обрыва. Погибли, по разным данным, двое или трое солдат.

Первоначально сообщалось о двух жертвах, но, вероятно, третий военнослужащий скончался уже в больнице.



Инцидент произошел в районе села Цебельда в ущелье реки Кодори. По предварительной версии, солдаты не справились с управлением.



При этом, как отмечают пользователи соцсетей, факт гибели российских военнослужащих скрывают. Местные СМИ также не пишут об этом.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>