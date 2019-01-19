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    Российский БТР упал в овраг в Абхазии - есть жертвы
    19.01.2019
    В закрытых группах в соцсетях распространилась информация о том, что управляемый российскими военнослужащими БТР сорвался с обрыва. Погибли, по разным данным, двое или трое солдат.
    Первоначально сообщалось о двух жертвах, но, вероятно, третий военнослужащий скончался уже в больнице.

    Инцидент произошел в районе села Цебельда в ущелье реки Кодори. По предварительной версии, солдаты не справились с управлением.

    При этом, как отмечают пользователи соцсетей, факт гибели российских военнослужащих скрывают. Местные СМИ также не пишут об этом.


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