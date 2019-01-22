В Гальском районе состоялась встреча грузинских и абхазских энергетиков.
Как сообщают в Государственной электросистеме Грузии, на встрече говорили об энегродефиците в Абхазии в зимний период и работе «Ингури ГЭС» в феврале-марте. Участие во встрече принял руководитель Государственное электросистемы Давид Твалабеишвили и генеральный директор Коммерческого оператора электроэнергетической системы Вахтанг Амбокадзе. Абхазскую стороны представлял руководитель «Черноморэнерго» Аслан Басария.
Выработанная на «Ингури ГЭС» электроэнергия в зимние месяцы почти полностью подается Абхазии. Однако, несмотря на это, оккупированный регион испытывает энерго ефицит. Недавно в Абхазии запретили майнинг криптовалюты.