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    В Гальском районе состоялась встреча грузинских и абхазских энергетиков
    22.01.2019
    В Гальском районе состоялась встреча грузинских и абхазских энергетиков.

    Как сообщают в Государственной электросистеме Грузии, на встрече говорили об энегродефиците в Абхазии в зимний период и работе «Ингури ГЭС» в феврале-марте. Участие во встрече принял руководитель Государственное электросистемы Давид Твалабеишвили и генеральный директор Коммерческого оператора электроэнергетической системы Вахтанг Амбокадзе. Абхазскую стороны представлял руководитель «Черноморэнерго» Аслан Басария.

    Выработанная на «Ингури ГЭС» электроэнергия в зимние месяцы почти полностью подается Абхазии. Однако, несмотря на это, оккупированный регион испытывает энерго ефицит. Недавно в Абхазии запретили майнинг криптовалюты.


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