Омбудсмен: Ограничение передвижения на переходах ущемляет свободу передвижения проживающих на оккупированных территориях

23.01.2019 Народный защитник Грузии отзывается на установление ограничения передвижения на переходах с оккупированными территориями:



"10 января 2019 года на переходах Абхазии, а 11 января на переходах Цхинвали ограничили передвижение. По распространенной информации, передвижение в сторону Абхазии ограничено для всех, кроме пациентов, у которых есть справка местного медицинского учреждения в связи с медицинской необходимостью, а в направлении Ахалгори переход полностью перекрыт.



Примечательно, что переходами активно пользуются местные жители, особенно следует принять во внимание положение пациентов, студентов, и учеников. Народному защитнику стало известно о двух случаях, когда пациенты, несмотря на наличие местной медицинской справки, несколько дней не могли перейти Ингурский мост. А также студенты, которые поехали на праздники, как в Абхазию, так и в Цхинвалский регион, к периоду экзаменов не могут перейти на контролируемую территорию Грузии.



По оценке народного защитника, ограничение передвижения на переходах, и их временное закрытие ущемляет свободу передвижения людей, проживающих на оккупированных территориях, создает им препятствия с точки зрения доступности сервисов здравоохранения и образования.



Народный защитник призывает де-факто власти и Российскую Федерацию снять искусственные барьеры, ограничивающие свободу передвижения местных, а также их право на образование и здравоохранение"- сказано в заявлении омбудсмена.











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