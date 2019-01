Первую рождественскую елку в Грузии установили в Сухуми в 1900 году

Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

23.01.2019 - ИА "Новости-Грузия"



Фотография сделана в Грузии, в Сухуми, в 1900 году, на вилле, принадлежавшей английскому семейству по фамилии Купер.





Семейный альбом Куперов изучает в Лондоне директор Тбилисского дворца искусства Георгий Каландия, который и сделал это интересное открытие.



Он отмечает, что до этого времени самым старинным фото с новогодней елкой в Грузии считался снимок, датированный 1913 годом. Снимок был сделан в одном из домов в Тбилиси и в настоящее время хранится в Национальном архиве Грузии.



«Получается, что это первая новогодняя елка в Грузии (во всяком случае, задокументированная), или можно сказать, первая, известная нам», — пишет Георгий Каландия на своей странице в фейсбуке.



«Так что возможно, что традицию украшать новогоднюю елку в Грузию принесли именно англичане. Этот фото альбом пока не был изучен грузинскими исследователями», — отмечает Каландия.



Следует отметить, что в самой Англии традиция устанавливать и украшать рождественскую елку получила широкое распространение в 1840-1850-х годах, благодаря немецкому принцу Альберту, мужу английской королевы Виктории.



