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    Первую рождественскую елку в Грузии установили в Сухуми в 1900 году
    23.01.2019 - ИА "Новости-Грузия"
    В Британской библиотеке обнаружен ранее неизвестный старинный снимок новогодней елки, который можно считать самым ранним документальным подтверждением украшения в Грузии елки на западный манер.

    Фотография сделана в Грузии, в Сухуми, в 1900 году, на вилле, принадлежавшей английскому семейству по фамилии Купер.


    Семейный альбом Куперов изучает в Лондоне директор Тбилисского дворца искусства Георгий Каландия, который и сделал это интересное открытие.

    Он отмечает, что до этого времени самым старинным фото с новогодней елкой в Грузии считался снимок, датированный 1913 годом. Снимок был сделан в одном из домов в Тбилиси и в настоящее время хранится в Национальном архиве Грузии.

    «Получается, что это первая новогодняя елка в Грузии (во всяком случае, задокументированная), или можно сказать, первая, известная нам», — пишет Георгий Каландия на своей странице в фейсбуке.

    «Так что возможно, что традицию украшать новогоднюю елку в Грузию принесли именно англичане. Этот фото альбом пока не был изучен грузинскими исследователями», — отмечает Каландия.

    Следует отметить, что в самой Англии традиция устанавливать и украшать рождественскую елку получила широкое распространение в 1840-1850-х годах, благодаря немецкому принцу Альберту, мужу английской королевы Виктории.

    Следует отметить, что на днях Каландия сообщил об еще одной интересной находке в Британской библиотеке. Грузинский исследователь обнаружил редкую книгу под названием «Leila or The star of Mingrelia» («Лейла, или звезда Мингрелии»), изданную в Нью-Йорке (США) в 1860 году.


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