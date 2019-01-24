Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В венесуэльской оппозиции считают, что признание независимости оккупированных территорий Грузии должно быть отменено

24.01.2019 Лидер молодежного крыла объединенной оппозиции Венесуэлы Херман Диас надеется, что решение Соединенных Штатов Америки разделят и другие страны. Об этом Херман Диас написал на своей странице в «Фейсбуке».



Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы и призвал правительства авторитарного руководителя Мадуро к отставке. К признанию присоединились Грузия и несколько западных стран.



Первый канал записал интервью с одним из лидеров объединенной оппозиции Венесуэлы 29 марта прошлого года. Диас заявил, что после свержения режима Мадуро, признание независимости оккупированных Цхинвали и Абхазии должно быть отозвано.



«После свержения авторитарного режима Мадуро, правительство окажется перед огромными вызовами. Новое демократическое правительство по наследству получит экономический и гуманитарный кризис, с чем должно справиться с помощью финансовой поддержки США и ЕС. Новое правительство должно многое поменять, много уродливых законов, которые достанутся по наследству от предыдущих ультралевых властей. В том числе – признание оккупированных, незаконно существующих двух государств – Абхазии и т.н. Южной Осетии. Я уверен, что это признание будет отменено», — заявил Херман Диас в эксклюзивном интервью Первому каналу.



По его же словам, сближение Венесуэлы с Российской Федерацией в период чавизма принесло стране одни бедствия.



Диас является членом и активист молодежного крыла объединенной оппозиции. Он активно участвует в акциях протеста против Николаса Мадуро.



Во время акций протеста в 2014 году Хермана Диаса задержали вместе с лидером оппозиции Леопольдом Лопестанером. Он создал в «Facebook» медиа-платформу, посредством которой распространяет правильную информацию о Венесуэле. По его словам, Мадуро строго контролирует СМИ в Венесуэле и дезинформацией борется с правдой.



По его словам, если уличными акциями режим не будет свергнут, тогда единственным выходом для спасения страны будет военная интервенция США.



В разговоре с Первым каналом Диас отметил, что венесуэльский народ ощущает от администрации Трампа больше поддержки, чем во время пребывания Обамы президентом.



«Другой вопрос – насколько оправдана военная интервенция однако если страна дойдет до гражданской войны, риск чего существует, Для остановки диктатуры Николаса Мадуро вмешательство Соединенных Штатом будет необходимым», — заявил венесуэльский оппозиционер Херман Диас.



Латиноамериканская пресса пишет, что в ближайшем будущем США, вместе со странами-союзниками в Регионе, такими как Перу и Аргентина, может осуществить военную интервенцию в Венесуэле.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>