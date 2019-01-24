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    Цихелашвили: Идет работа над решением проблемы передвижения на оккупированных территориях
    24.01.2019
    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что в рамках группы по превенции инцидентов и реагированию на них идет работа над решением проблемы ограничения передвижения.

    Как заявила Кетеван Цихелашвили, передвижение, которое и так ограничено на оккупированной территории в течение многих лет, сегодня фактически полностью перекрыто.

    «Мы активно работаем над решением этой проблемы, элементарно уже нет речи о доступе к здравоохранению и продуктам, проблеме пищи, особенно детским питании, которое не поступает в Цхинвальский регион ниоткуда. Очень плачевно положение. Я уверена, это – решение де-факто лидеров и не выражает интересов местного населения. Мы ждем проведения эргнетской встречи. В течение этих дней у нас было не одно предложение. Нам нужны эти механизмы, чтобы проблемы населения были решены. До встречи в Эргнети, в ежедневном режиме идет работа, чтобы было восстановлено передвижение и мы преодолели существующие проблемы», — заявила Цихелашвили.


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