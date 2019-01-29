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    В Абхазии зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом
    29.01.2019
    На оккупированной Россией территории Грузии, в Абхазии, зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом. Об этом в интервью Абхазскому телевидению сообщила главный терапевт Республиканской больницы Анжела Арчелия.

    «Бояться свиного гриппа не надо. Это заболевание опасно, если лечиться дома самостоятельно. У нас есть и средства, и возможности лечить это заболевание. В нашем отделении три пациента с лабораторно подтвержденным H1N1. Они поступили с тяжелой пневмонией. Сейчас уже идут на поправку, их жизни ничего не угрожает», - проинформировала Анжела Арчелия.

    В целом количество обращающихся в больницы граждан возросло. Среди детского населения тяжелые формы заболевания не отмечены.

    «Основное заболевание, с которым дети к нам поступают – это острая респираторная вирусная инфекция - повышение температуры, кашель, насморк, общее недомогание. Это инфекционные заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем. Естественно, заболевают семьями», - сказал главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.




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