.: Лента Новостей
  • В Сухуми мотылек уничтожает пальмы Ботанического сада
  • В Абхазии задержали двух граждан Грузии
  • Словакия считает неприемлемым участие оккупированной Абхазии в туристической выставке
  • В Абхазии зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом
  • Некоторым жителям Абхазии удается перейти через Ингури за определенную плату
  • Абхазам могут запретить переходить через Ингури за медицинской услугой - dfwatch
  • Абхазы задержали гражданина Грузии по обвинению в шпионаже
  • В Гали абхазские военные расстреливают свиней из автоматов
  • Студентов, вернувшихся на каникулы в Гали, не пускают сдавать экзамены
  • Цихелашвили: Идет работа над решением проблемы передвижения на оккупированных территориях

    •
     
    В Абхазии задержали двух граждан Грузии
    30.01.2019
    За незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Абхазию задержаны граждане Республики Грузия

    В оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия задержаны два гражданина Грузии - Кукава Мамука Валикоевич 1979 года рождения и Гулордава Гоча Давидович 1986 года рождения. Они обвиняются в "незаконном" пересечении абхазской линии российской оккупации.

    Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Они водворены в Следственный изолятор.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия