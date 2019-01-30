В Абхазии задержали двух граждан Грузии

30.01.2019 За незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Абхазию задержаны граждане Республики Грузия



В оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия задержаны два гражданина Грузии - Кукава Мамука Валикоевич 1979 года рождения и Гулордава Гоча Давидович 1986 года рождения. Они обвиняются в "незаконном" пересечении абхазской линии российской оккупации.



Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Они водворены в Следственный изолятор.









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