Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Переход через Ингури открыли - карантин все еще действует

05.02.2019 Граждане Грузии, проживающие на территории оккупированной Россией Абхазии и пересекшие сегодня мост через Ингури заявляют, что через линию оккупации пропускают только тех, кто имеет форму №9 или «вид на жительство». Через линию оккупации уже перешли студенты и учащиеся школ, которые на каникулы отправились в Абхазию



"Мы ждали этот день. Люди пока не знают, что движение открылось, иначе тут было бы больше движения. Мы как только узнали, сразу поехали", отметили местные жители.



Напомним, что с сегодняшнего дня открыто передвижение через мост Ингури после того, как абхазский режим ввел двухмесячный карантин в связи с распространением на подконтрольной Тбилиси территории Грузии "свиного гриппа". После прошедших в Гали митингов с требованием открыть передвижение, а также последовавших призывов т.н. Народного защитника и главы администрации Гали о необходимости ослабить карантинный режим для жителей этого района, а также длившихся уже несколько недель закрытых переговоров грузинской и абхазской сторон, было принято открыть передвижение.



На 29 января в Абхазии официально зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).



По заявлению руководителя абхазской администрации Гали Темура Надарая, карантинный режим на мосту Ингури все еще сохраняется и врачи продолжают дежурство на переходе.



«Врачей отставили, всем, кто будет въезжать в Абхазию, будут мерить температуру, проверять их. Открыли на 4-5 дней, а дальше будет видно. Если будет какая-то волна гриппа в Грузии, то границу опять закроют», – сказал он.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>