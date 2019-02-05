Переход через Ингури открыли - карантин все еще действует

Граждане Грузии, проживающие на территории оккупированной Россией Абхазии и пересекшие сегодня мост через Ингури заявляют, что через линию оккупации пропускают только тех, кто имеет форму №9 или «вид на жительство». Через линию оккупации уже перешли студенты и учащиеся школ, которые на каникулы отправились в Абхазию
"Мы ждали этот день. Люди пока не знают, что движение открылось, иначе тут было бы больше движения. Мы как только узнали, сразу поехали", отметили местные жители.
Напомним, что с сегодняшнего дня открыто передвижение через мост Ингури после того, как абхазский режим ввел двухмесячный карантин в связи с распространением на подконтрольной Тбилиси территории Грузии "свиного гриппа". После прошедших в Гали митингов с требованием открыть передвижение, а также последовавших призывов т.н. Народного защитника и главы администрации Гали о необходимости ослабить карантинный режим для жителей этого района, а также длившихся уже несколько недель закрытых переговоров грузинской и абхазской сторон, было принято открыть передвижение.
На 29 января в Абхазии официально зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).
По заявлению руководителя абхазской администрации Гали Темура Надарая, карантинный режим на мосту Ингури все еще сохраняется и врачи продолжают дежурство на переходе.
«Врачей отставили, всем, кто будет въезжать в Абхазию, будут мерить температуру, проверять их. Открыли на 4-5 дней, а дальше будет видно. Если будет какая-то волна гриппа в Грузии, то границу опять закроют», – сказал он.