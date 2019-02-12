49 человек в Абхазии заболели свиным гриппом с начала года

12.02.2019 В Абхазии зарегистрировано 49 случаев заболеваний свиным гриппом с начала 2019 года, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач оккупированного Россией региона Грузии Людмила Скорик.



"Это и взрослые и дети, но больше детей, потому, что больше всего анализов мы проводим у детей. Как только мы перестанем посещать больных, перестанем разносить его по всей Абхазии, и начнем заниматься профилактикой, так болезнь и исчезнет", - сказала она.



По ее словам, случаев заболевания свиным гриппом в Абхазии становится больше, о чем свидетельствует статистика.



"Если бы наше население было санитарно грамотным, если бы вакцинировались вовремя, этого заболевания не было бы вообще", - подчеркнула Людмила Скорик.



Препарат, который использовали в октябре 2018 года во время всеобщей вакцинации населения, включал в том числе штамм свиного гриппа, рассказала главный санитарный врач.









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