Уровень воды в Джварском водохранилище снизился на 72 метра

14.02.2019 О ситуации на ИнгуриГЭС журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного РУП «Черноморэнерго».



Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония сообщил о состоянии водохранилища: «Сегодня ресурсы водохранилища минимальные. Если при полном водохранилище уровень воды составляет 510 метров от уровня моря, то сегодня вода опустилась ниже эксплуатационного уровня, это – 438 метров. То есть, уровень воды в Джварском водохранилище снизился на 72 метра. Кроме того, есть аварийный запас, еще 18 метров, до 420 метров. Это примерно 100 миллионов кВт/ч без притока. Потребление Абхазии в сутки составляет 7 миллионов 800 тысячи кВт/ч, что вызывает «сработку» водохранилища на 1 метр каждый день. Если такими темпами продолжится сброс водохранилища, то в начале марта ресурс будет абсолютно исчерпан, и станции грозит остановка».



По мнению Мебония, положение на ИнгуриГЭС критическое: «Очень сухая зима. Надо принимать срочные решения. Наверное, нужен импорт из соседних стран, но в первую очередь, придется ввести ограничение на потребление электроэнергии. Впереди март, который не всегда бывает полноводным. Впереди ещё 40 тяжёлых дней».



Как пояснил Леван Мебония, сегодня 100% выработанной электроэнергии поступает в Абхазию. «Так продолжается с ноября по март, включительно. В годовом разрезе – это около 48%, а в Грузию – 52%», – сказал Мебония.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>