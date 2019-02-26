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    Гуманитарное и положение прав человека в оккупированных регионах ухудшается с каждым днем - Давид Залкалиани
    26.02.2019
    Положение с точки зрения прав человека в стране - это был главный вопрос, о котором говорил министр иностранных дел Грузии в своем выступлении на 40-й сессии Совета ООН по правам человека.

    С данной точки зрения Давид Залкалиани сделал акцент на положение на оккупированных территориях и заявил, что все еще не исполнено правосудие по делам убийства Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория, и Давида Башарули.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, в оккупированных регионах положение прав человека день изо дня ухудшается. В рамках визита в Женеве министр иностранных дел встретился с президентом Всемирной торговой организации.

    "Гуманитарное и положение прав человека на местах день ото дня ухудшается. Незаконные задержания и похищения, этнически мотивированные нарушения прав человека, посягательство на право жизни, незаконно установленные колючие ограждения вдоль линии оккупации, и другие искусственные преграды отражаются на каждодневной жизни населения.

    В оккупированных регионах все еще не исполнено правосудие по делам убийства Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория, и Давида Башарули. С данной точки зрения особое значение придается поддержке членов–государств "Списка Отхозория-Татунашвили", чтобы пресечь последующие нарушения прав человека. Несмотря на громадное усилие Грузии, и международного содружества сотни тысячи вынужденно перемещенных лиц, подвергшихся этнической чистке, по-прежнему лишены права безопасного и достойного возвращения в места своего проживания"- заявил Давид Залкалиани.


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