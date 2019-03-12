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12.03.2019 Опознаны останки еще 23 пропавших без вести в результате военных действий 1990-х годов и в августе 2008 года.



По информации Международного комитета Красного Креста, членам семей 23 лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов 1990-х годов и в августе 2008 года, сообщили, что останки их близких опознаны в результате антропологического исследования Международного комитета Красного Креста.



По данным организации, это стало возможно в рамках двух координационных механизмов, созданных под эгидой МККК, и работающих над поиском пропавших без вести в результате упомянутых конфликтов.



«В детстве я проводил летние каникулы у бабушки, но война окончательно разделила нас друг с другом, - рассказал 44- летний мужчина, семья которого пострадала в результате конфликта. - Когда я узнал, что ее останки нашли и опознали, мое сердце наполнилось чувством благодарности к неизвестным людям, живущим за разделительной линией, которые надлежащим образом почтили память погибшей бабушки».



Международный комитет Красного Креста провел групповые и индивидуальные встречи с представителями семей, разъяснил этапы процесса опознания, ответил на их вопросы. Семьям также была оказана психологическая помощь.



«Для нас как организации, очень важен конкретный результат нашей работы, тот факт, что семьи получают ответ о пропавших без вести родственниках. Наши попытки дали результат - закончились десятилетия неопределенности для семей 23 пропавших грузин, абхазов и осетин», - отметил координатор оперативной деятельности МККК в регионе Евразия Николас Флери.



Передача останков и церемония захоронения состоятся в ближайшие дни.



Пропавшими без вести в связи с конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года по-прежнему считаются около 2300 лиц (как военных, так и гражданских).



С 2013 года по сей день были найдены останки до 500 человек, 200 из них опознаны и переданы семьям.









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