.: Лента Новостей
  • Опубликованы фотографии, на которых видны повреждения на теле погибшего в Абхазии Кварацхелия
  • МИД Грузии стремится к мирному восстановлению территориальной целостности - Залкалиани
  • На теле Кварацхелия отмечаются повреждения - родственница
  • Задержанного в Гали Дзандзава обвиняют в нападении на Темура Надарая - СМИ
  • Погибшего в Абхазии Ираклия Кварацхелия похоронят в Сенаки
  • В Абхазии задержан и жестоко избит гражданин Грузии
  • Погибшего в Абхазии гражданина Грузии пытали электрошоком - СМИ
  • В Абхазии проходит процесс передачи тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне
  • Здесь все уверены, что Кварацхелия избили до смерти - житель Набакеви
  • Очевидцы заявляют о насилии оккупантов над погибшим Кварацхелия

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    Погибшего в Абхазии гражданина Грузии пытали электрошоком - СМИ
    14.03.2019
    Причины смерти гражданина Грузии в оккупированной Абхазии установит грузинская экспертиза. А до этого выдвигаются разные версии случившегося. Версия абхазской стороны окутана туманов - там утверждают, что Кварацхелия сам повесился, на российской военной базе, где его оставили писать признание в совершении "преступления", вдруг....

    По информации телеканала "Рустави 2", Ираклий Кварацхелия подвергся пыткам электрошоком, в результате чего у него остановилось сердце. После этого оккупанты поставили сцену самоубийства.

    Тело Кварацхелия было передано грузинской стороне вчера при наблюдателях ЕС. А до того его тело осмотрели представители ЕС и Красного Креста на российском посту.

    После завершения всех процедур его тело перевезут в Сенаки, где он официально зарегистрирован как беженец. У него остались жена и 10-летний ребенок.

    Ираклий Кварацхелия, чьи родители проживают на подконтрольной грузинской стороне территории, обычно перебирался на подконтрольную грузинской стороне территории через Набакеви и Хурчи. На этот раз попытка оказалась роковой. Российские оккупанты его задержали и перевезли на военную базу в Набакеви, где с ним физически расправились.


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