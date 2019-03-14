Погибшего в Абхазии гражданина Грузии пытали электрошоком - СМИ

Причины смерти гражданина Грузии в оккупированной Абхазии установит грузинская экспертиза. А до этого выдвигаются разные версии случившегося. Версия абхазской стороны окутана туманов - там утверждают, что Кварацхелия сам повесился, на российской военной базе, где его оставили писать признание в совершении "преступления", вдруг....



По информации телеканала "Рустави 2", Ираклий Кварацхелия подвергся пыткам электрошоком, в результате чего у него остановилось сердце. После этого оккупанты поставили сцену самоубийства.



Тело Кварацхелия было передано грузинской стороне вчера при наблюдателях ЕС. А до того его тело осмотрели представители ЕС и Красного Креста на российском посту.



После завершения всех процедур его тело перевезут в Сенаки, где он официально зарегистрирован как беженец. У него остались жена и 10-летний ребенок.



Ираклий Кварацхелия, чьи родители проживают на подконтрольной грузинской стороне территории, обычно перебирался на подконтрольную грузинской стороне территории через Набакеви и Хурчи. На этот раз попытка оказалась роковой. Российские оккупанты его задержали и перевезли на военную базу в Набакеви, где с ним физически расправились.









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