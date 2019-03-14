Погибшего в Абхазии Ираклия Кварацхелия похоронят в Сенаки

14.03.2019 Погибшего в Гали Ираклия Кварацхелия похоронят 17 марта, в воскресенье в Сенаки. Как заявляют родственники, на теле не наблюдается повреждений.



«Очень давно у меня не было никаких отношений с Ираклием Кварацхелия, но несколько лет назад он был у близкого, которому сказал, что находился в монастыре. После этого он пропал и мы ничего не знали. Совершенно случайно узнали по телевидению, что случилась эта трагедия. Он был некоторое время в монастыре, однако я не знаю, в каком, он не называл. Я присутствовала на опознании тела, должна была увидеть, действительно ли это был Ираклий Кварацхелия и никаких повреждений у него не было», — заявила тетя Ираклия Кварацхелия Ия Кварацхелия.



До этого тело Ираклия Кварацхелия перевезли на экспертизу в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули.



СГБ распространила информацию о смерти гражданина Грузии, задержанного оккупационным режимом в Гали.



Тело Кварацхелия перевезли с оккупированной территории накануне. На Ингурском мосту находились представители центральной власти Грузии и миссии наблюдателей ЕС.









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