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    Опубликованы фотографии, на которых видны повреждения на теле погибшего в Абхазии Кварацхелия
    14.03.2019
    Телекомпания «Рустави 2» смогла раздобыть фотоматериалы, которые доказывают, что на теле скончавшегося на российской оккупационной базе в Абхазии Ираклия Кварацхелия имеются повреждения. Телекомпания опубликовала соответствующий фотоматериал.

    Повреждения отмечаются у правого глаза, предположительно, нанесенное тупым предметом. Также есть повреждения на лбу. Предположительно, острым предметом нанесены повреждения в области шеи. Родственники Кварацхелия заявляют, что погибшего пытали, так как имеются повреждения и в области спины и ноги.

    Телу Ираклия Кварацхелия была проведена экспертиза в Национальном бюро судебной экспертизы им. Самхараули в Тбилиси. Специалисты изучали повреждения, нанесенные ему на российской базе. Установлено, что до передачи тела грузинской стороне тело подверглось рассечению, однако не известно, какие манипуляции были осуществлены в Абхазии.

    По одной из версий, причиной смерти Кварацхелия стал сердечный приступ. После задержания у линии оккупации его российские оккупанты перевезли на базу в Набакеви, где, предположительно, был использован электрошок. Именно в этом время у него случился сердечный приступ.

    Оккупационный режим утверждает, что Кварацхелия совершил суицид.

    Следствие по делу ведется по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Доведение до самоубийства".

    Ниже предлагаем показанные телекомпанией "Рустави 2" фотографии, на которых отмечаются повреждения на теле Ираклия Кварацхелия:


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