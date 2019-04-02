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    Тбилиси требует от оккупационных режимов прекратить незаконные задержания граждан Грузии
    02.04.2019
    Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявляет, что 47-ой раунд Женевских международных переговоров будет довольно сложным.

    По словам руководителя грузинской делегации в Женеве, встрече предшествовали угрозы со стороны представителей Российской Федерации, а также демонстративные шаги, как например, встреча т.н. абхазской делегации с министром России Сергеем Лавровым. По его словам, это окажет влияние на существующий фон.

    Дарсалия заявляет, что делегация Грузии планирует обратить внимание на нескольких важных факторах, в том числе речь пойдет о вопросе начала работы механизмов международной безопасности на месте.

    По его словам, в гуманитарной группе особый акцент будет сделан на тяжелом положении с точки зрения прав человека, в том числе незаконных задержаниях и в результате, посягательстве на жизнь Ираклия Кварацхелия.

    «Этот факт, в первую очередь, подчеркивает результат незаконных задержаний. Наше главное требование – чтобы прекратились незаконные задержания. Случаи Ираклия Кварацхелия, Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули – в первую очередь, все являются результатом незаконных задержаний и оккупации. Поэтому наше требование – чтобы Российская Федерация прекратила эту практику. Конкретное требование заключается в том, чтобы как это дело, так и все случаи были доведены до конца и грузинской стороне позволили вести полноценное расследование. Этот случай еще раз подтверждает, насколько важна полноценная работа Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, который сегодня работает лишь частично», — отметил Лаша Дарсалия.


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