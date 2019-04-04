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    Замглавврача Очамчирской больницы взорвал ее сын
    04.04.2019
    Абхазскими правоохранителями задержан подозреваемый по факту взрыва, имевшего место в с Квитоули, в результате чего была тяжело ранена заместитель главного врача Очамчирской больницы Надежда Воуба.

    Подозреваемым является ее сын - Воуба Даур Хаджаратович 1994 г.р.. Он уже дал признательные показания.

    В отношении задержанного в установленном порядке было проведено медицинское освидетельствование в республиканском наркологическом диспансере, в результате чего установлено, что Хаджарат Воуба пребывал под воздействием наркотического средства «метадон».


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