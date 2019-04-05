В Абхазии воскресили смертную казнь 05.04.2019





Среди нововведений значатся пожизненное лишение свободы и смертная казнь за незаконный ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере. Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.



По утверждению «депутата» Дмитрия Дбара, республика «уже подошла к последней черте, когда наркотики заполонили страну». Об этом сообщает Рамблер. Далее: Абхазские «законодатели» внесли изменения в свое законодательство в части ужесточения санкций за незаконный оборот наркотических веществ. Об этом сообщает «Интерфакс».Среди нововведений значатся пожизненное лишение свободы и смертная казнь за незаконный ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере. Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.По утверждению «депутата» Дмитрия Дбара, республика «уже подошла к последней черте, когда наркотики заполонили страну». Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/caucasus/41985905/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink









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