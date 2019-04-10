Грузинам в Абхазии запретят получать наследство

У части граждан Грузии больше не будет права получать наследство в оккупированной Абхазии. Соответствующий закон в первом чтении принял т.н. парламент оккупированной Абхазии.



Инициатива принадлежит т.н. депутату Раулю Лолуа. По его словам, «запрет на первом этапе коснется тех граждан, которые участвовали в войне или помогали грузинам».



«К нам обратились ветераны и граждане, которые сказали нам, что к ним идут лица грузинской национальности, которые жили до войны в Абхазии, затем покинули Абхазию и требуют утвердить имущество, оформляют это имущество у нотариуса и с помощью суда. Поэтому мы выступаем с инициативой изменить закон и запретить требовать наследство членам семьи тех лиц, которые воевали против суверенитета Абхазии, участвовали в боевых действиях против Абхазии или помогали оккупационным войскам», — заявил Лолуа.



Абхазские "законодатели" поддержали соответствующие поправки в первом чтении.



Как заявил Лолуа, в будущем также планируются изменения, которые коснутся лиц, не участвовавших в войне.



«Мы обязательно поставим этот вопрос», — заявил Рауль Лолуа.











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