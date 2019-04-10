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    Очередной, бесчеловечный акт на административной границе
    10.04.2019
    Оккупационный режим Абхазии, жесточайшими методами нарушающий права этнических грузин, вновь совершил бесчеловечный, нехристианский акт на участке Орсантия-Отобая административной границы по р. Ингури. Об этом заявил председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Джемал Гамахария.

    «9 апреля нынешнего года, мы вновь стали очевидцами отвратительной картины - траурной процессии, разделенной заградительной проволокой. Людям не дали возможность войти на территорию Абхазии для того, чтобы проститься с усопшим родственником. Им пришлось прощаться с ним на противоположном берегу р. Ингури.

    По заявлению Джемал Гамахария, Верховный Совет Абхазии выражает решительный протест и осуждает факт систематического нарушения прав человека и обращается к международному сообществу, обратить пристальное внимание на преступную деятельность де-факто режима Абхазии и предпринять соответствующие шаги по пресечению подобных и других бесчеловечных актов, отличающихся особой жестокостью и цинизмом», - заявляет Гамахария.




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