Российские оккупанты переделали мемориал жертвам 9 апреля в селе Набакеви

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11.04.2019 Российские оккупанты переделали и изменили вид мемориалу 9 апреля, поставленному 30 лет назад, в конце 1989 года в селе Набакеви оккупированной Абхазии. На мемориале, посвященном памяти погибших 9 апреля, сегодня написано - "За увековечение бойцов, павших за свободу Абхазии".



Мемориал 30 лет назад устроили член национального движения, житель Хурчи Джамбул Ехвая и местное население. Ехвая рассказал изданию AMBEBI.GE, что тогда это считалось самым святым местом в Набакеви. Вспоминает, что открытие мемориала было достаточно масштабное:



"Язык, родина, вера – символом этого он был поставлен в честь 9 апреля. На первой колоне был "Деда эна", в центре контурная карта Грузии, а на третьем флигеле была изображена икона Святого Георгия. У мемориала была форма купола, и на нем был поставлен крест, а рядом висел колокол.



В течение ряда лет в Набакеви новобрачные приходили к мемориалу, зажигали 21 свечку, подсвечников было столько, сколько погибло в ту трагическую ночь"…- говорит Ехвая.



По его же словам чертеж мемориала был создан в 1989 году под его руководством, и поставили его по финансированию тогдашнего колхоза:



"Символически была лопата, и перед ней были кисти рук, которые противостояли этому насилию. Если посчитать по сегодняшнему курсу, это обошлось 22 000 лари, поскольку с начала и до конца был облицован мрамором. Устроили также ограду и двор, открытие было помпезное, пригласили священника из Илори, который освятил мемориал"- вспоминает Джамбул Ехвая.



По его же словам, недавно ему сообщили из муниципалитета Гали, что российские оккупанты переделали мемориал 9 апреля, поставленный в Набакеви. Мужчина сокрушается, что оккупанты по-прежнему стараются изменить историю, будто мемориал был поставлен "За увековечение бойцов, павших за свободу Абхазии".



"Сколько энергии, труда и поддержки было вложено в то, чтобы этот мемориал 9 апреля был поставлен в центре Набакеви в 1989 году. Поднятая на пьедестале мемориала правая рука отказывала насилию российской саперной лопаты. Прошли года, и сегодня оккупанты переделали его. Они меняют историю, стараются везде, и во всем стереть грузинский след"- говорит Ехвая.













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