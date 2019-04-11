На Airbnb по-прежнему можно снять квартиры в оккупированных регионах Грузии

11.04.2019 На Airbnb по-прежнему можно снять квартиры в оккупированных регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии.



Airbnb изменил решение в связи с работой на спорных территориях. Информацию распространил «Медианьюс» со ссылкой на New York Times.



В заявлении говорится, что желающие могут снимать квартиру с помощью Airbnb на западном берегу реки Иордан. В том же списке находятся оккупированные регионы Грузии, Южная Осетия и Абхазия.



Airbnb оперирует более чем в 81000 городах 191стран, и региона.









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