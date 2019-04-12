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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Джемал Гамахария подтверждает, что на пост председателя правительства АР Абхазия рассматривается Руслан Абашидзе

12.04.2019 Верховный Совет Абхазии информирован об изменениях, запланированных в правительстве А/Р Абхазии. Новоизбранный председатель Совета Джемал Гамахария подтвердил информацию, что Вахтанга Колбая может сменить Руслан Абашидзе.



"Да, нам известна эта информация. Прежде всего, скажу, что Вахтанг Колбая в течение ряда лет был исполняющим обязанности потому, что процедура назначения председателя не была прописана ни в нашей конституции, ни в законе. Между прочим, эти дни ведется серьезная работа, чтобы будущий председатель был назначен председателем, а не исполняющим обязанности"- заявил Джемал Гамахария.



Председатель Верховного Совета положительно характеризует Руслана Абашидзе, и подчеркивает его профессионализм.



"Он прошел очень хороший, и интересный путь. Особенно важна его работа в сфере дипломатии. Надеюсь, что он будет хорошим и успешным председателем"- заявил Джемал Гамахария.

По его же информации, согласно законодательству Вахтанг Колбая имеет право, после того, как официально перестанет работать в исполнительной власти, вернуть свой мандат депутата в Верховном совете Абхазии.



Что касается Руслана Абашидзе, с 5 января он занимает должность первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии. В 2013-2014 годы Руслан Абашидзе был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. А до того, в 2009-2013 годы чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Эстонии. Несколько ранее, в 2006-2009 годы он занимал пост заместителя государственного министра в аппарате государственного министра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов. Был советником постоянного представительства Грузии в Швейцарии, заместителем директора департамента отношений с Евросоюзом в МИД. Руслан Абашидзе является беженцем из Абхазии, конкретней из Гагры.









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