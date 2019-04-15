Канделаки: Оперирование Airbnb в Абхазии опасный прецедент

«Европейская Грузия» отзывается на оперирование американской компании Airbnb в Абхазии, и выступает с инициативой, поручить правительству инкорпорировать оккупированные территории в международные санкции. Об этом на сегодняшнем брифинге говорил член "Европейской Грузии" Георгий Канделаки.



По его словам, сдача внаем американской корпорацией недвижимости вынужденно перемещенных грузин на территории оккупированной Абхазии является некой легитимацией этнической чистки, осуществленной Россией.



"Мы именно это подразумевали, когда критиковали премьер-министра Бахтадзе за неиспользование трибуны Совета Европы в Страсбурге. Премьер описал наши проблемы, но не сказал, чего мы требуем, не требовал внести тематику оккупации Грузии в санкции, установленные Советом Европы и Соединенными Штатами Америки, в том числе санкционирование экономической деятельности на наших оккупированных территориях"- отметил Канделаки.



Канделаки привел как пример Крым, где Airbnb, и подобные компании не могут оперировать из-за международных санкций.



По заявлению Канделаки, партия "Европейская Грузия" зарегистрирует в парламенте проект резолюции, согласно которому парламент обяжет правительство внести в международные санкции, установленные Российской Федерации, оккупацию территорий Грузии, в том числе экономическую деятельность на этих территориях, и список Отхозория-Татунашвили.



На Airbnb квартиры и дома, находящиеся в Абхазии и Цхинвальском регионе, по-прежнему будут доступные. Решение опубликовано на официальной веб-странице онлайн платформы. Следует отметить, что Airbnb отказывается от дохода, полученного из аренды объектов в спорных регионах.









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