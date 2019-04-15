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    В оккупированных регионах сложилась гуманитарная катастрофа - Бахтадзе
    15.04.2019
    По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, на оккупированных территориях страны, в Абхазии и Цхинвальском регионе сложилось тяжелое гуманитарное положение.

    Мамука Бахтадзе заявил об этом на пресс-конференции, проведенной вместе с премьер-министром Румынии Василиска-Вёрка Денчилай.

    "Можно сказать, что на оккупированных территориях у нас гуманитарная катастрофа. Мы вместе с друзьями подготовили миротворческую инициативу, главная цель которой остановить гуманитарную катастрофу на этих территориях. Россия не выполняет обязательства, взятые еще в 2008 году. Мы неуклонно выполняем политику мирного урегулирования конфликта"- заявил премьер-министр Бахтадзе, и поблагодарил правительство Румынии за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.


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