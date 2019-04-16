Самый абхазский бизнес - собирать клопов

Около одной тонны мраморного клопа собрали в Очамчири и Ткварчели, заявляет председатель рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа Артуш Сарибекян.



"Вчера мы принимали в Очамчыре, сегодня - в Ткуарчале. В Очамчыре собрали 505 килограммов вредителя, в Ткуарчале – 446 килограммов. Прием там закончился только что", - отметил Сарибекян в интервью "Спутнику".



Очередной этап приема мраморного клопа подходит к завершению, и в ближайшие дни планируется охватить Гульрипшский и Сухумские районы, добавил он. Сарибекян также подчеркнул, что жители восточной части Абхазии в сравнении с западной, больше проявляют активность в борьбе с этим вредителем.



В 2018 году за весь период весеннего сбора клопа было собрано около пяти тонн, в 2019 году, по прогнозам Сарибекяна, будет около трех тонн. Следующий этап сбора этого вредителя начнется осенью.









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