В детских садах Гали начали преподавать абхазский язык

В детских садах Гали (оккупированная Россией территория Грузии) начали преподавать абхазский язык. Об сообщили агентству FWatch родители воспитанников детсадов.



"В детских садах преподавание идет на русском языке, почти месяц как начали преподавать абхазский, а я только сейчас узнала об этом. Никто не счел нужным заранее сообщить родителям. Я случайно встретила учителя, и просто поговорила, иначе я, наверное, и не узнала бы об этом. Учат словам, ребенку три года, пока ему трудно освоить русский язык, а как абхазский выучит, не знаю. Дома мы говорим по-грузински"- заявила родительница одного из воспитанников.



К информации, в довоенной границе Гальского района всего 9 детских садов: в Окуми, Мзиури, Сиде, Земо Баргеби, в городе- 2, Чегали, Саберио, Чубурхинджи. Количество воспитанников составляло около 550.









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