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    В Тбилиси считают блефом сообщение о присвоении Международной звезды качества сухумской гостинице
    17.04.2019
    Абхазские СМИ торжественно заявляют, что сухумской гостинице "Леон" в Швейцарии присвоили Международную звезду качетва (International Star for quality). Но в Тбилиси говорят, что это частная награда, которую могут получить все, кто заплатит нужную сумму.

    Генеральный директор гостиницы, Гиви Чабагуа отметил, что "посвящает премию своей стране-Абхазии".

    Абхазские СМИ пишут, что 21-я конференция, посвященная международной премии, подтверждающей качество, является частью программы развития лидерства и качества.

    По заявлению Министерства иностранных дел Грузии, посольство Грузии поставило в курс дела о происшедшем Министерство иностранных дел Швейцарии, по утверждению которого, мероприятие было организовано частной компанией, и швейцарские официальные круги никак не связаны с ним.

    "Как было установлено, разговор идет о частной компании, существующей в городе Мадриде (BID – Business Initiative Directions), которая организовывает такие награждения в разных городах Европы, и за выдачу награды, обозначающей качество, получает денежные средства. То есть разговор идет о том, что такую награду может получить любой заинтересованный субъект или компания, взамен за выплату соответствующей суммы"- заявили DFWatch во внешнеполитическом ведомстве.




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