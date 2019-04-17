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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абитуриентам из оккупированных регионов правительство Грузии предлагает программу постшкольной подготовки

17.04.2019 - Civil Georgia Правительство Грузии запустило новую подготовительную программу для содействия в сдаче экзаменов в вузы страны абитуриентам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе, которая облегчит им поступление университеты на территории, контролируемой Тбилиси.



Новая программа была подготовлена в рамках объявленного Тбилиси мирного плана «Шаг к лучшему будущему», и этой программой курируют Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия и Министерство образования.



В рамках новой программы, абитуриенты из оккупированных регионов будут проходить годичный подготовительный курс в Тбилисском государственном университете и Зугдидском государственном университете.



С целью обеспечения сдачи экзаменов в соответствующие университеты, абитуриенты будут сдавать два экзамена — один по грузинскому языку, а второй по тому предмету, который требует выбранное ими направление.



Абитуриентам не нужно будет сдавать экзамен по общим навыкам, который является обязательным для всех остальных абитуриентов, поскольку этот предмет преподается в публичных школах на контролируемой Тбилиси территории, а в оккупированных регионах его не преподают. Поэтому абитуриентам из этих регионов сложно будет конкурировать с остальными абитуриентами.



«Эта программа специально разработана для жителей оккупированных территорий, которая позволит им попасть в высшие учебные заведения и облегчит получение образования, (что им) не удается сделать на оккупированных территориях», — заявила 17 апреля государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили на презентации программы в Тбилисском государственном университете.



По данным Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия, этот пилотный проект будет осуществляться с середины апреля до середины июля, а с сентября 2019 года будет задействован в полной мере. По заявлению ведомства, образование молодежи будет полностью профинансировано, предусмотрено их обеспечение жилищными условиями и во время обучения в подготовительном центре они будут получать стипендию в размере 150 лари.



По информации министерства, из зарегистрированных в программе 142 абитуриентов являются жителями Гали и 2 — Ахалгорского района. 70 из них пройдут курс в Тбилисском государственном университете, а 72 — в Зугдидском государственном университете.



В университетах на территории, контролируемой Тбилиси, в 2018 году были приняты 146 студентов из оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона. Студенты из оккупированных регионов освобождены от выплаты стоимости обучения.



В последние годы грузинские школы, оставшиеся в Гальском и Ахалгорском районах, постепенно перешли на русскоязычное обучение, что вызвало протесты со стороны Тбилиси и международного содружества.









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