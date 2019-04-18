В Гали запретили ввоз препаратов против мраморных клопов

18.04.2019 Сухумский режим запретил ввозить из остальной Грузии на оккупированную территорию средство для опрыскивания против мраморных клопов. Жители Гали сообщили DFWatch, что абхазские «пограничники» на месте отбирают у переходящих граждан препараты и штрафуют на 500 российских рублей (37 лари).



"Завезли лекарство на рынок Гали, а ввозить из Зугдиди запретили. Его отбирают, и штрафуют. Здесь средство, разумеется, гораздо дороже, и выбора меньше по сравнению с Зугдиди"- говорят местные жители.



Жители Гали также говорят, что препараты против клопа, присланные из Тбилиси, очень мало раздали населению, а часть вообще его не получила.



"В этом году нам один раз раздали по 50 граммов, второй раз по 300 граммов. В селах рядом в некоторых местах раздали по одному литру. Говорят, что присланные в подарок лекарства продаются на рынке Гали с русской надписью, соответственно, населению раздают меньше того, чем им полагается. Этих 50 и 300 граммов ни на что не хватает"- говорит один из жителей Гали.











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