.: Лента Новостей
  • Аслан Бжания в реанимации - СМИ
  • Кандидат в «президенты» Абхазии срочно госпитализирован в Москву
  • В Гали запретили ввоз препаратов против мраморных клопов
  • Абитуриентам из оккупированных регионов правительство Грузии предлагает программу постшкольной подготовки
  • В Тбилиси считают блефом сообщение о присвоении Международной звезды качества сухумской гостинице
  • В детских садах Гали начали преподавать абхазский язык
  • Самый абхазский бизнес - собирать клопов
  • В оккупированных регионах сложилась гуманитарная катастрофа - Бахтадзе
  • Канделаки: Оперирование Airbnb в Абхазии опасный прецедент
  • Джемал Гамахария подтверждает, что на пост председателя правительства АР Абхазия рассматривается Руслан Абашидзе

    •
     
    Кандидат в «президенты» Абхазии срочно госпитализирован в Москву
    19.04.2019
    Аслан Бжания, который рассматривается как один из наиболее сильных кандидатов на должность лидера марионеточного режима Абхазии, срочно доставлен в Сочинскую больницу, а позже госпитализирован в Московскую клиническую больницу №12. О диагнозе не сообщается.

    Утверждается, что он был в своем доме в Сочи, когда ему стало плохо. Он был доставлен в больницу, а затем отправлен в Москву на обследование. Родственники Бжания уверены, что через пару недель он вернется к работе.

    В социальных сетях распространяется несколько версий - начиная от пневмонии а и заканчивая отравлением в канун выборов, которые должны пройти в Абхазии в июле. Там еще свежа память о лечении бывшего лидер Абхазии Сергея Багапш, который в невыясненных обстоятельствах скончался в российской больнице. В Абхазии уверены, что его "убрали".


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия