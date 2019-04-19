Кандидат в «президенты» Абхазии срочно госпитализирован в Москву

Аслан Бжания, который рассматривается как один из наиболее сильных кандидатов на должность лидера марионеточного режима Абхазии, срочно доставлен в Сочинскую больницу, а позже госпитализирован в Московскую клиническую больницу №12. О диагнозе не сообщается.
Утверждается, что он был в своем доме в Сочи, когда ему стало плохо. Он был доставлен в больницу, а затем отправлен в Москву на обследование. Родственники Бжания уверены, что через пару недель он вернется к работе.
В социальных сетях распространяется несколько версий - начиная от пневмонии а и заканчивая отравлением в канун выборов, которые должны пройти в Абхазии в июле. Там еще свежа память о лечении бывшего лидер Абхазии Сергея Багапш, который в невыясненных обстоятельствах скончался в российской больнице. В Абхазии уверены, что его "убрали".