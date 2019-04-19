Аслан Бжания в реанимации - СМИ

Сегодня стало известно, что в московской больнице в тяжелом состоянии находится один из потенциальных кандидатов в «президенты» Абхазии на предстоящих в июле выборах Аслан Бжания.



По неофициальным данным, Бжания возвращался из Москвы в Абхазию в четверг 18 апреля. В самолете у него поднялось давление. По прибытии в аэропорт Адлера он был переправлен обратно в Москву, где срочно госпитализирован в 12-ю центральную клиническую больницу.



Сейчас Бжания находится в реанимации, введен в состояние искусственной комы.



Сообщения о диагнозе политика разноречивые – от двухсторонней пневмонии до инсульта, сообщает "Эхо Кавказа".











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