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    Аслан Бжания в реанимации - СМИ
    19.04.2019
    Сегодня стало известно, что в московской больнице в тяжелом состоянии находится один из потенциальных кандидатов в «президенты» Абхазии на предстоящих в июле выборах Аслан Бжания.

    По неофициальным данным, Бжания возвращался из Москвы в Абхазию в четверг 18 апреля. В самолете у него поднялось давление. По прибытии в аэропорт Адлера он был переправлен обратно в Москву, где срочно госпитализирован в 12-ю центральную клиническую больницу.

    Сейчас Бжания находится в реанимации, введен в состояние искусственной комы.

    Сообщения о диагнозе политика разноречивые – от двухсторонней пневмонии до инсульта, сообщает "Эхо Кавказа".


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