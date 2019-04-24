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    Спикер парламента Грузии сделал заявление в связи с военными учениями на оккупированных территориях
    24.04.2019
    «Для нас тревожна растущая милитаризация, которую мы наблюдаем как в Абхазии, так и Цхинвальском регионе», — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в связи с военными учениями в оккупированной Абхазии.

    По его словам, для Грузии очень важна поддержка международного содружества в этом плане.

    «Эти учения являются одним из выражений этого. Для нас важна поддержка международного содружества в этом плане. Естественно, будут продолжаться консультации, чтобы мы максимально избежали проблем, которые связаны с милитаризацией», — заявил Ираклий Кобахидзе.

    В оккупированной Абхазии начались военные учения, в которых участвуют 3 000 солдат.


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