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    Цихелашвили: СГБ работает над делом освобождения мужчины, задержанного в селе Тагилони
    01.05.2019
    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили заявляет, что Служба государственной безопасности работает над делом освобождения мужчины 1986 года рождения, задержанного в селе Тагилони.

    «Сразу как только распространилась информация о факте, которая была предоставлена абхазской стороной, подключилась горячая линия. Горячая линия функционирует с помощью миссии наблюдателей Евросоюза. На этом этапе проходит дознание. Для нас всегда было требованием и приоритетом, что лицо, по какому т.н. обвинению оно не задержано, должно быть освобождено. Все эти случаи воспринимаются как незаконное задержание», — заявила Кетеван Цихелашвили.

    По данным абхазского МВД, в апреле текущего года в селе Тагилони Гальского района задержан проживающий в Тбилиси уроженец Сухуми 1986 года рождения Заза Шария. Согласно информации сухумского режима, Шария находился в розыске в связи с подозрением в причастности к грабежам, совершённым в Гальском районе в 2013 и 2014 годах.


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