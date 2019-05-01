Руслан Абашидзе назначен и.о. председателя правительства АР Абхазия

Исполняющим обязанности председателя правительства Автономной Республики Абхазия назначен Руслан Абашидзе. На этом посту он сменил Вахтанга Колбая, который исполнял обязанности председателя с 2013 года.



До сегодняшнего дня Руслан Абашидзе занимал должность заместителя госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.



В 2013-2014 годы Руслан Абашидзе был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. А до того, в 2009-2013 годах, чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Эстонии. В 2006-2009 годах он занимал пост заместителя государственного министра в аппарате государственного министра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов. Был советником постоянного представительства Грузии в Швейцарии, заместителем директора департамента отношений с Евросоюзом в МИД. Руслан Абашидзе является насильственно перемещенным лицом из Гагры.











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