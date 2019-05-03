Харцель: Учения в Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России

Учения в оккупированном регионе Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России, — об этом журналистам заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
«Эти учения увеличивают напряженность и являются вызовом для безопасности на местах. Кроме того, это противоречит обязательству России действовать в регионе для обеспечения стабильности. ЕС призывает Российскую Федерацию подключиться к мирному урегулированию конфликта, полностью выполнять соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и разрешить беспрепятственный доступ Миссии наблюдателей ЕС в Южную Осетию и Абхазию», — отмечается в письменном комментарии посла.
По словам Карла Харцеля, ЕС вновь подтверждает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и выражает сожаление по поводу недавних широкомасштабных военных учений Российской Федерации в Абхазии.