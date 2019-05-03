.: Лента Новостей
  • Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии»
  • Харцель: Учения в Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России
  • Учащихся сгоревшей в Сухуми школы распределят в другие учебные заведения
  • В Сухуми горело здание средней школы №2 (+видео)
  • Руслан Абашидзе назначен и.о. председателя правительства АР Абхазия
  • Цихелашвили: СГБ работает над делом освобождения мужчины, задержанного в селе Тагилони
  • Российские оккупанты незаконно задержали еще одного гражданина Грузии
  • Центр «Эмпатия» требует начала судебного преследования против руководителей оккупационной базы в Набакеви
  • Спикер парламента Грузии сделал заявление в связи с военными учениями на оккупированных территориях
  • Цихелашвили: Учения в оккупированной Абхазии - политика демонстрирования силы

    •
     
    Харцель: Учения в Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России
    03.05.2019
    Учения в оккупированном регионе Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России, — об этом журналистам заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

    «Эти учения увеличивают напряженность и являются вызовом для безопасности на местах. Кроме того, это противоречит обязательству России действовать в регионе для обеспечения стабильности. ЕС призывает Российскую Федерацию подключиться к мирному урегулированию конфликта, полностью выполнять соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и разрешить беспрепятственный доступ Миссии наблюдателей ЕС в Южную Осетию и Абхазию», — отмечается в письменном комментарии посла.

    По словам Карла Харцеля, ЕС вновь подтверждает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и выражает сожаление по поводу недавних широкомасштабных военных учений Российской Федерации в Абхазии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия