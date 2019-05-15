Утвержден новый состав правительства А/Р Абхазия

Верховный совет Абхазии утвердил новый состав правительства Автономной Республики Абхазия.



Исполняющий обязанности председателя правительства Автономной Республики Абхазия Руслан Абашидзе представил правительству на утверждение обновленный состав правительства, и правительственную программу.



Верховный совет А/Р Абхазии соответственно конституции и закону Абхазии проголосовал за новый состав, и большинством голосов утвердил его. Должность заместителя председателя правительства Автономной республики Абхазия занял Анзор Маргиани.



Министром образования и культуры назначен Роланд Нижарадзе, министром здравоохранения и социальной защиты назначена Кетеван Бакарадзе, министром финансов и экономики А/Р Абхазии Иване Долидзе, министром А/Р Абхазия по вопросам восстановления доверия и примирения Давид Гвадзабия, председателем департамента по делам беженцев Константин Кучухидзе, председателем департамента юстиции Игорь Копалиани, а председателем департамента сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов, Валерий Басария.













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