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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Оппозиция в Абхазии добилась своего - выборы переносятся на август

22.05.2019 Абхазский режим и его оппозиция достигли соглашения перенести выборы лидера марионеточного режима на август. Согласно договоренностям, они должны пройти 25 августа.



В рамках соглашения между оппозицией и местной властью, лидер оппозиции Аслан Бжания, который находится в российской клинике в тяжелейшем состоянии, может не присутствовать на самой регистрации, не сдавать языковой экзамен.



"Он [Хаджимба] гарантировал смещение сроков на один месяц и четыре дня. Плюс Аслан Георгиевич может не присутствовать на самой регистрации, не сдавать языковой экзамен. Более того, президент готов лично подтвердить, что Аслан Бжания великолепно владеет абхазским языком",- сказал представитель оппозиционного блока Теймураз Хишба.



Стороны также договорились о том, что никто из тех, кто участвовал в акции неповиновения не будут преследоваться законом.



Напомним, что оппозиция массово выступила с требованием перенести выборы в Абхазии в связи с тем, что лидер оппозиции, имевший наилучшие шансы возглавить местный режим, попал в клинику и находится в тяжелейшем состоянии. Согласно анализам, проведенным в Германии, у него в организме обнаружены тяжелые металлы, что указывают на тяжелейшее отравление. Между тем, российские врачи диагностировали острую полиневропатию. Врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба утверждает, что это заболевание аутоиммунное. "Этиология происхождения заболевания до конца не изучена, оно протекает тяжело, но поддается терапии. Если рассматривать болезнь с точки зрения отравления, то я, как невролог, не могу связать синдром этой болезни с отравлением каким-либо веществом, таких случаев не зарегистрировано", - отметила она.











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