Жители Гальского района о предстоящих «выборах»

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24.05.2019 Жители Гали неоднозначно отзываются на т.н. выборы лидера абхазского режима, проведение которых планируется 25 августа. Часть думает, что для них ничего не изменится, а часть предполагает улучшение их условий, если победит кандидат от оппозиции.



"Какая разница для меня, когда будут выборы. У нас нет права голосовать, и никто ничего не спрашивает. Не имеет значения также то, кто будет президент. Единственный вопрос, который нас беспокоит, беспорядки, которые могут последовать за акциями, и ничего больше"- отметил в разговоре с DFWatch житель Гали.



А часть, настроенная позитивно, считает, что выбор представителя оппозиции в «президенты» может положительно отразится на их правах.



"Эта партия была во главе, когда гальцам раздали абхазские паспорта, и мы пользовались точно теми же правами, что и абхазы. Если победит кандидат оппозиции, возможно, опять начнется раздача тех же паспортов, что даст нам больше прав на месте. Сегодня будут или завтра выборы, это, наверное, не имеет решающего значения, но если что-то изменится к лучшему, то лучше чтобы это произошло быстро"- заявил DFWatch уроженец Гали.



Местные жители полагают, что на фоне напряженности, которая последовала за акциями в Сухуми, возможно, де-факто режим может закрыть линию оккупации.



"Ничего не исключается. Уже ходят слухи, что могут перекрыть Ингури. На сегодня говорили, но пока передвижение свободное".



Напомним, что в результате переговоров с оппозицией де-факто президент Рауль Хаджимба отложил т.н. выборы вместо 21 июля, на 25 августа, а до того оппозиция провела акции в Сухуми с требованием отложить выборы.



В переговорах от оппозиции участвовали Сергей Шамба, Нодар Какубава, и Теймураз Хишба, а от де-факто власти т.н. министр обороны Мераб Кишмария и начальник администрации Хаджимба, Дмитрий Шамба.



Оппозиция требовала отложить выборы из-за болезни кандидата их блока, Аслана Бжания. В настоящем он находится в одной из клиник Москвы. По заявлению представителей оппозиции, в результате анализов, проведенных в Германии, подтвердилось повышенное количество ртути и алюминия в крови Бжания, что по заявлению оппозиции, подтверждает возникшее до того подозрение, что их кандидата отравили.













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