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    ВС Абхазии намерен внести иск против российских оккупантов в Международный суд в Гааге
    31.05.2019
    Верховный совет Абхазии намерен внести иск против российских оккупантов в Международный суд в Гааге.

    Как заявил председатель Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария, в течение лет проходит дискриминация грузинского населения, проживающего в Абхазии со стороны российских оккупантов и де-факто властей Абхазии.

    По его словам, каждый день там нарушаются права грузинского населения, они не могут говорить по-грузинский, не могут получать образования, для них нет свободы слова и им запрещено работать в определенных госслужбах.

    По заявлению Джемала Гамахария, со стороны оккупантов происходит борьба против грузинской идентичности. По словам председателя Верховного Совета, несмотря на то, в международных организациях были подготовлены многие резолюции о проблемах грузинского населения Абхазии, за ними не последовало никакого результата, поэтому было решено, что правительство Абхазии, с участием правительства Грузии и различных организаций, внесет суд в Европейский суд в Гааге против России, как оккупанта.

    По словам Джемала Гамахария, иск будет подготовлен во второй половине 2020 года и тогда же будет передан в Гаагский суд.


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