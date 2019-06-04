.: Лента Новостей
  • На здравоохранение жителей Абхазии и Цхинвали потрачено почти 7 миллионов лари - правительство
  • Жители оккупированных территорий выходят на контакт с бизнес идеями и проектами - Бахтадзе
  • Тбилиси передал сухумскому режиму средства борьбы с мраморным клопов на 600 тыс лари
  • ВС Абхазии намерен внести иск против российских оккупантов в Международный суд в Гааге
  • Россия выделит 133 млн рублей Абхазии на борьбу с клопами
  • Из школ Гальского района выпустились 400 учащихся
  • Жители Гальского района о предстоящих «выборах»
  • В Аджарии закончилась неделя, посвященная Дням Абхазии
  • Официальный Тбилиси разбирается с визитом словацкой делегации в Абхазию
  • Оппозиция в Абхазии добилась своего - выборы переносятся на август

    •
     
    Жители оккупированных территорий выходят на контакт с бизнес идеями и проектами - Бахтадзе
    04.06.2019
    Одной из частей доклада, представленного премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе парламенту, является "Политика мирного урегулирования конфликта", где сказано, что Грузия интенсивно работает для создания специального независимого фонда, который будет обслуживать задачи, предусмотренные инициативой "Шаг к лучшему будущему".

    "Задействование фонда особенно важно с учетом того, что в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии наметился растущий интерес к миротворческим инициативам. Со дня его анонсирования из оккупированных территорий немало людей выходит на контакт с бизнес идеями и проектами"- сказано в отчете премьера.

    Кроме того, в документе сказано, что в рамках программы грантов "Производи для лучшего будущего", подразумевающей содействие торгово-экономической деятельности вдоль линии разделения, и с данной целью финансовую поддержку индивидуального и совместного производства и партнерских проектов населения, проживающего по обе стороны линий разделения, поступило 420 заявок.

    "Что подтверждает громадный интерес населения к этой возможности"- сказано в отчете Мамуки Бахтадзе.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия