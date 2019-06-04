Жители оккупированных территорий выходят на контакт с бизнес идеями и проектами - Бахтадзе

04.06.2019 Одной из частей доклада, представленного премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе парламенту, является "Политика мирного урегулирования конфликта", где сказано, что Грузия интенсивно работает для создания специального независимого фонда, который будет обслуживать задачи, предусмотренные инициативой "Шаг к лучшему будущему".



"Задействование фонда особенно важно с учетом того, что в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии наметился растущий интерес к миротворческим инициативам. Со дня его анонсирования из оккупированных территорий немало людей выходит на контакт с бизнес идеями и проектами"- сказано в отчете премьера.



Кроме того, в документе сказано, что в рамках программы грантов "Производи для лучшего будущего", подразумевающей содействие торгово-экономической деятельности вдоль линии разделения, и с данной целью финансовую поддержку индивидуального и совместного производства и партнерских проектов населения, проживающего по обе стороны линий разделения, поступило 420 заявок.



"Что подтверждает громадный интерес населения к этой возможности"- сказано в отчете Мамуки Бахтадзе.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>