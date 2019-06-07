Абхазия и Цхинвальский регион в докладе МИД Великобритании по правам человека

«Влияние России в двух оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии – вновь способствовало фактам нарушения прав человека. Последнее включало в себя также попытку запугивания гражданского общества», — говорится в ежегодном докладе по правам человека Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании.
Опубликованный 5 июня доклад охватывает деятельность внешнеполитического ведомства и его дипломатической сети 2018 году по содействию защите прав человека и демократии во всем мире.
О ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии речь идет в той части документа, которая касается Российской Федерации.
«В результате закрытия пропускных пунктов и участившихся случаев возведения ограждений на административной линии, по-прежнему продолжалось ограничение свободного передвижения, что отражалось на доступе к образованию, здравоохранению и частной собственности. Также распространялись надежные сообщения об усложнении доступа для этнических грузин к удостоверяющим личность документам», — говорится в докладе.
В документе также отмечается, что Великобритания поддержала резолюцию о вынужденно перемещенных лицах в Грузии и просьбу о доступе в регионы для верховного комиссара Совета ООН по правам человека ООН.
В докладе также подчеркивается, что Соединенное Королевство всегда будет действовать «там, где Россия будет нарушать права человека за пределами своих границ». «Вместе с нашими международными партнерами мы будем присутствовать на судебных процессах, поддерживать правозащитников и направлять международное внимание к случаям нарушения прав человека со стороны России», — говорится в докладе.