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    В поисках без вести пропавших в ходе войны в Абхазии вскроют более 40 могильников
    20.06.2019
    В Международном комитете Красного Креста сообщают, что с целью найти без вести пропавших людей в результате вооруженного конфликта в Абхазии будут вскрыты более 40 могильников.

    По их же информации, эксперты Красного Креста в сфере антропологии будут работать над более чем 40 предположительными могильниками с 19 июня до сентября.

    "Решение о начале раскопок было принято в 2010 году в рамках координационного механизма, созданного под эгидой международного комитета Красного Креста, как нейтрального посредника. Механизм состоит из абхазских и грузинских участников, и у него только лишь гуманитарная функция - дать ответ семьям исчезнувших людей, выяснить судьбу и место нахождения людей, которые все еще считаются без вести пропавшими, несмотря на то, что после завершения конфликта прошло много лет.

    В рамках развития профессиональных способностей местные молодые специалисты, археологи, антропологи, уже третий год участвуют в раскопках и процессе эксгумации.

    С 2010 года в рамках этого процесса были найдены останки почти 430 человек. Из них по поддержке Международного Красного Креста 163 останков уже идентифицировано, и передано семьям. Процесс идентификации других найденных останков продолжается"- сказано в информации.




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