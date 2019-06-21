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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Россия по сегодняшний день продолжает оккупацию православных стран - Джемал Гамахария

21.06.2019 Международный день беженцев- 20 июня, для Грузии является той болезненной датой, которая со всей остротой проявляет агрессивные действия северного соседа - отметил председатель Верховного совета А/Р Абхазии Джемал Гамахария.



Более четверти века сотни тысячи беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона с этим статусом и тяжелым стрессом продолжает жить в остальной Грузии. Многие беженцы нашли убежище в разных далеких странах мира.



"За все эти годы в оккупированных Россией Абхазии и Самачабло грубо нарушаются права человека, жертвами геноцида оказались более чем 5 000 уроженцев Абхазии. Уничтожаются грузинские исторически-культурные памятники, запрещается даже разговаривать на грузинском языке, без присмотра остались могилы предков. Несмотря на то, что принято множество международных рекомендаций и резолюций о необходимости безусловного возвращения людей, изгнанных из родного дома силой оружия, Российская Федерация, и признанный ею "независимой" де-факто режим Абхазии всякими методами игнорируют всеобще признанное право человека жить в собственном доме"- заявил Джемал Гамахария.



По его же словам, стоит сожаления, что в этой обстановке Россия старается утверждать, что является страной православной культуры:



"На самом деле она по сегодняшний день продолжает оккупацию территорий православных стран, Грузии, Украины, Молдовы. Именно это обусловило такое развитие событий, какие последовали сегодня за заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси".



Председатель Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария убежден, что используя все мирные способы и методы, задействованием международных правовых рычагов Верховный совет, являющийся единственно легитимным законодательным органом, находящимся в изгнании, сможет изобличить нехристианские, неправославные преступления перед человечеством, совершенные сепаратистским режимом и российскими оккупантами, наказать преступников, что по его заявлению, будет способствовать проведению политики деоккупации, и возвращению беженцев в свои дома.













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